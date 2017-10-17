بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا : جلسة الحوار رفعت لإعطاء الفرصة لكلا الجانبين للتشاور .



تونس 17 أكتوبر 2017 ( وال ) - قال المتحدث باسم بعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا إن لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي

الليبي التابعة لمجلسي النواب والدولة عقدت اجتماعها الثاني لهذا الأسبوع

أمس الاثنين تحدوها رغبة شديدة للمضي قدمًا في وضع الصيغة النهائية

للتعديلات على الاتفاق السياسي .

وأوضح المتحدث في تصريح صحفي له نشر على الصفحة الرسمية لبعثة الامم

المتحدة للدعم في ليببيا أن مناقشات لجنة الصياغة التي جرت أمس كانت

بحضور المبعوث الأممي " غسان سلامة " ، وأنها وصلت إلى لحظة محورية عندما

اقترب كلا الجانبين من تحقيق فهم أوضح لآلية اختيار المجلس الرئاسي ، الا

أن الجلسة رفعت لإعطاء الفرصة لكلا الجانبين للتشاور مع لجان الحوار

التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأضاف المتحدث باسم البعثة الأممية ، أن اللجنة تسلّم بأنه لا يزال

أمامها الكثير من العمل ، وسوف تستمر الاجتماعات والمشاورات الداخلية

اليوم الثلاثاء مع إدراكها التام لعامل الوقت ولتطلعات الشعب الليبي

لولوج مرحلة من اليقين لا تتجسد إلا في دولة مستقرة وقادرة وعادلة .

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