الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
الثلاثاء ، 17- 10- 2017 - 12:02:00
طرابلس 17 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة نهاراً على أغلب مناطق ليبيا
، بينما تكون منخفضة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر مع تكاثر السحب
أحياناً على المناطق الساحلية .
* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على المناطق الساحلية
واحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على سرت ، والرياح متغيرة
الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات
الحـرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة مئوية .
* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر واحتمال ظهور شبورة مائية
في الصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي ، والرياح شمالية إلى شمالية
غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(29-25) درجة مئوية ولا تتجاوز (22) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر .
* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريـاح شرقية إلى شمالية شرقية
معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجـات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين
(25-26) درجة مئوية ، تصل إلى (30) درجة مئوية على غات .
* الكفرة - تازربو - السرير :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (26
-28) درجة مئوية .
( وال )