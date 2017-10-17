الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 17 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة نهاراً على أغلب مناطق ليبيا

، بينما تكون منخفضة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر مع تكاثر السحب

أحياناً على المناطق الساحلية .



* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على المناطق الساحلية

واحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على سرت ، والرياح متغيرة

الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات

الحـرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة مئوية .



* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر واحتمال ظهور شبورة مائية

في الصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي ، والرياح شمالية إلى شمالية

غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(29-25) درجة مئوية ولا تتجاوز (22) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر .

* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريـاح شرقية إلى شمالية شرقية

معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجـات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين

(25-26) درجة مئوية ، تصل إلى (30) درجة مئوية على غات .

* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (26

-28) درجة مئوية .

( وال )