نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.
الثلاثاء ، 17- 10- 2017 - 12:04:00
طرابلس 17 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
** التحذير : ريح بحري قوى على ساحل الخليج تصل سرعته إلى ( 15 ) عقدة .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح براني إلى شلوق ويكون
متغير الاتجاه غداً على ساحل مصراته ، سرعته مابين (05-10) عقدة ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف
الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
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* الساحل من الخليج إلى طبرق
:
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الخليج ، والريح بحري إلى
براني ويكون شرش إلى غربي أقصى الساحل سـرعته مابين (05-20) عقدة ، وتصل
سرعته على الخليج إلى ( 25 ) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 –
1.25) متر ، ويصل إلى ( 25 .2 ) متر على ساحل درنه ، والبحر خفيف الموج
إلى قليل الإضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية ، والرؤيـة
جيدة .
(وال)