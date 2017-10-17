نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس 17 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



** التحذير : ريح بحري قوى على ساحل الخليج تصل سرعته إلى ( 15 ) عقدة .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح براني إلى شلوق ويكون

متغير الاتجاه غداً على ساحل مصراته ، سرعته مابين (05-10) عقدة ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف

الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .

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* الساحل من الخليج إلى طبرق

:

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الخليج ، والريح بحري إلى

براني ويكون شرش إلى غربي أقصى الساحل سـرعته مابين (05-20) عقدة ، وتصل

سرعته على الخليج إلى ( 25 ) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 –

1.25) متر ، ويصل إلى ( 25 .2 ) متر على ساحل درنه ، والبحر خفيف الموج

إلى قليل الإضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية ، والرؤيـة

جيدة .



(وال)