إتلاف شحنة حبوب ترامدول مخدرة بمدينة مصراته .









مصراته 17 أكتوبر 2017 ( وال )- قام أعضاء قسم مكافحة تهريب

المخدرات بمدينة مصراته ، وبحضور وكيل النيابة العامة بإتلاف شحنة من

الحبوب المخدرة نوع " ترامدول " والبالغ كميتها حوالي 12 مليون حبة والتي

تم ضبطها ، ومصادرتها بميناء مصراته .

وقد تم إتلاف هذه الشحنة بمكب النفايات شرق المدينة ، بناء على تقرير

مركز الرقابة على الاغذية والأدوية بمصراته ، وكتاب الخبرة القضائية

بمدينة مصراته ، وكتاب رئيس نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية . ( وال )