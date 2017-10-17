إتلاف شحنة حبوب ترامدول مخدرة بمدينة مصراته .الثلاثاء ، 17-10-2017 - 10:21:00





مصراته 17 أكتوبر 2017 ( وال )- قام أعضاء قسم مكافحة تهريب
المخدرات بمدينة مصراته ، وبحضور وكيل النيابة العامة بإتلاف شحنة من
الحبوب المخدرة نوع " ترامدول " والبالغ كميتها حوالي 12 مليون حبة والتي
تم ضبطها ، ومصادرتها بميناء مصراته .
وقد تم إتلاف هذه الشحنة بمكب النفايات شرق المدينة ، بناء على تقرير
مركز الرقابة على الاغذية والأدوية بمصراته ، وكتاب الخبرة القضائية
بمدينة مصراته ، وكتاب رئيس نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية . ( وال )

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