إتلاف شحنة حبوب ترامدول مخدرة بمدينة
مصراته .
الثلاثاء ، 17- 10- 2017 - 10:21:00
مصراته 17 أكتوبر 2017 ( وال )- قام أعضاء قسم مكافحة تهريب
المخدرات بمدينة مصراته ، وبحضور وكيل النيابة العامة بإتلاف شحنة من
الحبوب المخدرة نوع " ترامدول " والبالغ كميتها حوالي 12 مليون حبة والتي
تم ضبطها ، ومصادرتها بميناء مصراته .
وقد تم إتلاف هذه الشحنة بمكب النفايات شرق المدينة ، بناء على تقرير
مركز الرقابة على الاغذية والأدوية بمصراته ، وكتاب الخبرة القضائية
بمدينة مصراته ، وكتاب رئيس نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية . ( وال )