الهيأة العامة للسياحة : تطوير السياحة يتطلب
وجود شروط أساسية .
الثلاثاء ، 17- 10- 2017 - 10:16:00
طرابلس 17 أكتوبر 2017( وال )- أكدت الهيأة العامة للسياحة ان تطوير
السياحة يتطلب وجود شروط أساسية ، وبشكل مخطط وهو تحديد السياسة الرسمية
المستهدفة للنهوض بهذا القطاع ، بحيث يتم تحدد الاهداف على المدى القصير
والطويل وبيان التوجهات المستهدفه في هذا القطاع .
وقامت الهيأة بتلخيص السياسة الشاملة المقترحة للقطاع السياحي ، وبيّنت
الأهداف الرئيسية في المدى القصير ، وهي إعطاء صورة حسنة حقيقية بشكل
بارز لليبيا على الصعيد الدولي ، واستخدام السياحة كحافز للتنمية المحلية
في المناطق ، وتشجيع التعاون بين مختلف مناطق ليبيا .
كما حددت الهيأة الأهداف الثانوية في المدى الطويل والقائمة على تشجيع
مساهمة القطاع السياحي بقدر أكبر في النمو الاقتصادي والتطوير الاجتماعي
من خلال توفير فرص العمل والاستخدام ، وزيادة صافي الدخل من العملات
الأجنبية ، وتحسين الروابط بين القطاعات ، وتشجيع الاستثمار الدولي
والمحلي في القطاع السياحي مع استهداف الاستثمار المحلي في المقام الأول
لنمو المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن تحقيق هذه الاهداف
السياحية العامة نسبيا من اتباع والتقيد بمجموعه من الخطوط الارشادية
العامة المتكاملة للسياسة السياحية .
وأكدت أن التنفيذ الناجح لهذه السياسة السياحية الشاملة سوف يقتضى
الالتزام الايجابي من جانب الدولة في هذا السياق ، وخاصة من خلال توفير
المخصصات الضرورية المتواصلة في الميزانية ، وكذلك اتخاذ الاجراءات
المحددة والمنسقة من قبل الهيئة العامة للسياحة والجهات الاخري في القطاع
العام ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحى .
( وال )