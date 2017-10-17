الهيأة العامة للسياحة : تطوير السياحة يتطلب وجود شروط أساسية .









طرابلس 17 أكتوبر 2017( وال )- أكدت الهيأة العامة للسياحة ان تطوير

السياحة يتطلب وجود شروط أساسية ، وبشكل مخطط وهو تحديد السياسة الرسمية

المستهدفة للنهوض بهذا القطاع ، بحيث يتم تحدد الاهداف على المدى القصير

والطويل وبيان التوجهات المستهدفه في هذا القطاع .

وقامت الهيأة بتلخيص السياسة الشاملة المقترحة للقطاع السياحي ، وبيّنت

الأهداف الرئيسية في المدى القصير ، وهي إعطاء صورة حسنة حقيقية بشكل

بارز لليبيا على الصعيد الدولي ، واستخدام السياحة كحافز للتنمية المحلية

في المناطق ، وتشجيع التعاون بين مختلف مناطق ليبيا .

كما حددت الهيأة الأهداف الثانوية في المدى الطويل والقائمة على تشجيع

مساهمة القطاع السياحي بقدر أكبر في النمو الاقتصادي والتطوير الاجتماعي

من خلال توفير فرص العمل والاستخدام ، وزيادة صافي الدخل من العملات

الأجنبية ، وتحسين الروابط بين القطاعات ، وتشجيع الاستثمار الدولي

والمحلي في القطاع السياحي مع استهداف الاستثمار المحلي في المقام الأول

لنمو المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة ، ويمكن تحقيق هذه الاهداف

السياحية العامة نسبيا من اتباع والتقيد بمجموعه من الخطوط الارشادية

العامة المتكاملة للسياسة السياحية .

وأكدت أن التنفيذ الناجح لهذه السياسة السياحية الشاملة سوف يقتضى

الالتزام الايجابي من جانب الدولة في هذا السياق ، وخاصة من خلال توفير

المخصصات الضرورية المتواصلة في الميزانية ، وكذلك اتخاذ الاجراءات

المحددة والمنسقة من قبل الهيئة العامة للسياحة والجهات الاخري في القطاع

العام ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحى .



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