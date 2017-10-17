لجنة المعلوماتية بالهيأة العامة للسياحة تعقد اجتماعها الأول .





طرابلس 17 أكتوبر 2017 ( وال )- عقدت اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع

وبرامج المعلوماتية بالهيأة العامة للسياحة الاثنين اجتماعها الأول ،

بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع سبل إنشاء مركز المعلومات والتوثيق السياحي، استناذاً إلى

القانون رقم 4 لسنة 1990 . م ، وإمكانية تفعيل واستكمال المشاريع

المعلوماتية، بما في ذلك مشروع أطلس ليبيا السياحي، والوضع المالي

والإداري لاستكمال مشروع منظومة نظم المعلومات الجغرافية ، واستحداث

التعاون مع المستشارين بالمشروع.

كما بحث الاجتماع تفعيل موقع الهيأة العامة للسياحة الإلكتروني، واستكمال

مشروع البوابة الإلكترونية، وإنشاء المكتبة السياحية بمقر الهيأة، وآليات

التدريب والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال المعلومات .



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