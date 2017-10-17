الاعلان عن تأسيس الجمعية الليبية
لصعوبات التعلم.
الثلاثاء ، 17- 10- 2017 - 09:20:00
طرابلس 17 أكتوبر 2017( وال )- تم الاعلان عن تأسيس الجمعية الليبية
لصعوبات التعلم ، وذلك في اختتام أعمال الورشة الحوارية التي عقدت حول
توفير البيئة المناسبة لاندماج الفئات الخاصة في التعليم ، والتي نظمت
بحضور المفوض بمهام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق "المهدي لامين"،
ورئيس اللجنة التسييرية للمركز العام "الصديق مسعود".
ويعتبر تأسيس هذه الجمعية اجراء عمليا لدعم ، وتوحيد الجهود المبذولة في
نشر الوعي بموضوع صعوبات التعلم التي يعاني منها بعض التلاميذ ، والطلبة
في مدارسنا ، ووضع البرامج العلمية ، والعملية لها بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة حسب البيان التأسيسي للجمعية .
( وال )