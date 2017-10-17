الاعلان عن تأسيس الجمعية الليبية لصعوبات التعلم.





طرابلس 17 أكتوبر 2017( وال )- تم الاعلان عن تأسيس الجمعية الليبية

لصعوبات التعلم ، وذلك في اختتام أعمال الورشة الحوارية التي عقدت حول

توفير البيئة المناسبة لاندماج الفئات الخاصة في التعليم ، والتي نظمت

بحضور المفوض بمهام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق "المهدي لامين"،

ورئيس اللجنة التسييرية للمركز العام "الصديق مسعود".

ويعتبر تأسيس هذه الجمعية اجراء عمليا لدعم ، وتوحيد الجهود المبذولة في

نشر الوعي بموضوع صعوبات التعلم التي يعاني منها بعض التلاميذ ، والطلبة

في مدارسنا ، ووضع البرامج العلمية ، والعملية لها بالتنسيق مع الجهات

ذات العلاقة حسب البيان التأسيسي للجمعية .



( وال )