مناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بأسلوب الاستثمار
المرحلي لحل مشكلة الاحتياجات المائية للاستخدام الحضري .
الثلاثاء ، 17- 10- 2017 - 08:52:00
طرابلس 17 أكتوبر 2017 ( وال )- عقد الإثنين اجتماع تشاوري بين الهيأة
العامة للموارد المائية ، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ،
والشركة العامة لتحلية المياه
وخصص الاجتماع الذي ترأسه م . ناجي السيد عبد الرحمن " رئيس الهيئة
العامة للموارد المائية لمناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بأسلوب
الاستثمار المرحلي لحل مشكلة الاحتياجات المائية للاستخدام الحضري ،
وتنفيذ سياسة قطاع الموارد المائية في مجال التنمية وتطوير منظومات انتاج
ونقل وتوزيع المياه بما يضمن تحسين مستويات خدمات الإمدادات المائية
وتغطية العجز الحاد في تزويدها للمناطق والمدن الساحلية .
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى لمزيد من
التشاور والتنسيق بغية التوصل إلى صيغة عقد لتنفيذ هذه المشروعات .
( وال )