مناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بأسلوب الاستثمار المرحلي لحل مشكلة الاحتياجات المائية للاستخدام الحضري .







طرابلس 17 أكتوبر 2017 ( وال )- عقد الإثنين اجتماع تشاوري بين الهيأة

العامة للموارد المائية‏ ، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ،

والشركة العامة لتحلية المياه

وخصص الاجتماع الذي ترأسه م . ناجي السيد عبد الرحمن " رئيس الهيئة

العامة للموارد المائية لمناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بأسلوب

الاستثمار المرحلي لحل مشكلة الاحتياجات المائية للاستخدام الحضري ،

وتنفيذ سياسة قطاع الموارد المائية في مجال التنمية وتطوير منظومات انتاج

ونقل وتوزيع المياه بما يضمن تحسين مستويات خدمات الإمدادات المائية

وتغطية العجز الحاد في تزويدها للمناطق والمدن الساحلية .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى لمزيد من

التشاور والتنسيق بغية التوصل إلى صيغة عقد لتنفيذ هذه المشروعات .



( وال )