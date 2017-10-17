مناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بأسلوب الاستثمار المرحلي لحل مشكلة الاحتياجات المائية للاستخدام الحضري .الثلاثاء ، 17-10-2017 - 08:52:00




طرابلس 17 أكتوبر 2017 ( وال )- عقد الإثنين اجتماع تشاوري بين الهيأة
العامة للموارد المائية‏ ، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ،
والشركة العامة لتحلية المياه
وخصص الاجتماع الذي ترأسه م . ناجي السيد عبد الرحمن " رئيس الهيئة
العامة للموارد المائية لمناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بأسلوب
الاستثمار المرحلي لحل مشكلة الاحتياجات المائية للاستخدام الحضري ،
وتنفيذ سياسة قطاع الموارد المائية في مجال التنمية وتطوير منظومات انتاج
ونقل وتوزيع المياه بما يضمن تحسين مستويات خدمات الإمدادات المائية
وتغطية العجز الحاد في تزويدها للمناطق والمدن الساحلية .
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى لمزيد من
التشاور والتنسيق بغية التوصل إلى صيغة عقد لتنفيذ هذه المشروعات .

( وال )

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