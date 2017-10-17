الاتفاق على صرف مرتبات فائض الملاك الوظيفي عن أشهر مايو ويوني ويوليووأغسطس و سبتمبر .





طرابلس 17 أكتوبر 2017 - (وال ) -خصص الاجتماع الموسع الذي عقد

يوم أمس بطرابلس لمناقشة مشكلة تأخر صرف مرتبات فائض الملاك الوظيفي .

وضمّ الاجتماع كلاً من وزير العمل والتأهيل " المهدي الأمين " ،

ووزير المالية " أسامة حمّاد "، ورئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك

"،وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة، وعدد من المسؤولين في وزارتي

العمل والتأهيل والمالية.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق البدء وبشكل عاجل في صرف مرتبات فائض

الملاك الوظيفي عن أشهر ( مايو، و يونيو، و يوليو، و أغسطس، و سبتمبر )

وبنفس الآلية السابقة ، وتشكيل لجنة تضم وزارة العمل والتأهيل ووزارة

المالية ووزارة الحكم المحلي ، ومراقبا من ديوان المحاسبة، تقوم بإعداد

مقترحات وآليات منظمة لعملية توزيع الفائض على البلديات.

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