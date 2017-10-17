بحث المشاريع الصغرى والمتوسطة لدعم المرأة في سرت .





سرت 17 اكتوبر 2017 ( وال )- اجتمعت عضو المجلس البلدى لبلدية سرت

السيدة " هنية ابوخريص " مع وكيل وزارة الحكم المحلى للشؤون الفنية

بحكومة الوفاق السيد " عبدالبارى شنبارو " بديوان وزارة الحكم المحلى

بطرابلس .

وقال المتحدث باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن

الاجتماع تم خلاله بحث العديد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بامكانية

دعم المرأة . وأوضح المصدر أن اللقاء تتضمن مناقشة بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة

الخاصة بالمرأة وكيفية إنشاء حاضنة أعمال للمشاريع التى تدعم تمكين دور

المرأة فى سرت للقيام بدورها والمساهمة اسوة باخيها الرجل في تعزيز

الاقتصاد الوطني .

...(وال-سرت)...