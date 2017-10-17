المجلس البلدى سرت يشرع فى توزيع الحقائب والادوات المدرسية .الثلاثاء ، 17-10-2017 - 08:17:00



سرت 17 اكتوبر 2017 ( وال )- شرع المجلس البلدى سرت أمس الاثنين فى
توزيع الحقائب والادوات والزى المدرسى على طلاب وطالبات المؤسسات
التعليمية ببلدية سرت مجانا .
وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس لمراسل وكالة الانباء الليبية إن
عمليات التوزيع تمت من خلال اشراف اللجنة المشكلة بقرار عميد بلدية سرت
برئاسة عضو المجلس البلدى سرت " صالح عيادة " ومراقب تعليم سرت " مفتاح
عبدالكافى " وعضوية ثلاثة اعضاء ، وإن اللجنة شكلت فرق عمل مهمتها توزيع
الحقائب والادوات والزى المدرسى على الطلاب من الصف الأول الابتدائى وحتى
الصف التاسع من مرحلة التعليم الاساسى لكافة المدراس التعليمية بالبلدية
.
واوضح المصدر أن ما تم توزيعه أمس على ستة مؤسسات تعليمية بسرت هى
النهضة وابن خلدون وعمر المختار والزعفران وطلائع النصر وازهار سرت وجارى
عمليات التوزيع لبقية المدراس التعليمية بشكل يومى بالتنسيق مع مدراء
المدراس التعليمية ومراقبة تعليم سرت.
تجدر الاشارة إلى أن المجلس البلدى سرت قام بشراء الحقائب والزى
والادوات المدرسية وتحمل الاعباء المالية للمساهمة فى تخفيف المعاناة
المالية على عاتق اولياء الامور .
...(وال-سرت)...

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