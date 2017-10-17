يوم علمي توعوي بكلية الطب البشري والعلوم الطبية بجامعة الزيتونة بترهونة .





ترهونة 17 اكتوبر 2017 ( وال ) - شهد مدرج بن سينا بكلية الطب البشري

والعلوم الطبية بجامعة الزيتونة بترهونة أمس الاثنين يوما علميا توعويا

بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد 2017 /2018 .

وحضر هذا اليوم العلمي التوعوي رئيس مجلس مشايخ قبائل ترهونة الشيخ

" صالح فاندي " رفقة عدد من اعضاء المجلس والسيد الكاتب العام لجامعة

الزيتونة المهندس " ميلود عبدالله " وعميد كلية الطب البشري والعلوم

الطبية الدكتور " رضا الصغير " وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ورئيس

اتحاد الطلبة " ضو الغناي " واعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الكلية .

واشتمل البرنامج العام لهذا اليوم على عدة فقرات بدأت بوقوف الحضور

دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الاستاذ عادل

القنطري حسن عميد كلية الفنون والاعلام بجامعة الزيتونة الذي توفي اثر

حادث اليم يوم الخميس الماضي .

واستعرض بعدها الدكتور رضا الصغير عميد الكلية نشاط الكلية والاهداف

العلمية التي تسعى الى تحقيقها .

وكرمت كلية الطب البشري خلال هذا اليوم ، مجلس مشايخ ترهونة تقديرا

لجهوده في تحقيق المصالحة الوطنية في عدة مدن في ليبيا كما تم تكريم

المركز الوطني لمكافحة الامراض عرفانا بدوره في مكافحة الامراض المعدية

والتوعية للوقاية منها .

وخصص جانبا من البرنامج للتوعية من الامراض المعدية حيت القيت محاضرة

علمية توعوية حول مرض سرطان الثدي والتعريف بالمرض ونسبة انتشاره حول

العالم وفق معلومات حديثة واسباب واعرض وطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي

بحضور طالبات الكلية .

وعلى هامش اليوم العلمي التقى السيد الدكتور رضا الصغير عميد كلية

الطب البشري والعلوم الطبية بطلبة وطالبات الكلية .

وتناول اللقاء توضيح النظم واللوائح المعمول بها داخل الكلية واستمع

سيادة العميد لجملة من الملاحظات من الطلبة تتعلق بسير الدراسة بالكلية ،

مؤكدا خلال حديثه في هذا اللقاء على حرص ادارة الكلية على بذل الجهود

بالتعاون مع ادارة الجامعة من أجل توفير كافة احتياجات الكلية .

...(وال ترهونة)...