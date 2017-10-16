مناقشة مشكلة تاخر مرتبات فائض الملاك الوظيفي .

طرا بلس 16 اكتوبر 2017 (وال) - عقد أمس الأحد، اجتماع تقابلي ، ضمّ كلاً من وزير العمل والتأهيل " المهدي الأمين " ، ووزير المالية " أسامة حمّاد "، ورئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك "، بحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل السيد علي عكاشة، وعدد من المسؤولين في وزارتي العمل والتأهيل والمالية .

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في كلمة له خلال الاجتماع، أهمية طرح مشكلة تأخر صرف مرتبات فائض الملاك الوظيفي ، وسعي الديوان لتحقيق نتائج مرضية ، مبينا أن ذلك لن يتأتى إلا بتكاتف جهود مختلف المؤسسات الحكومية ، التي يعنيها الأمر، ومن بينها وزارة العمل والتأهيل ، و وزارة المالية .



من جانبه أكد وزير العمل استمرار صرف المرتبات دون أي عوائق وبذات الآلية السابقة ، وكذلك الآليات والمقترحات فيما يخص توزيع موظفي الإحالة على البلديات .



واستعرض وزير المالية المفوّض أسامة حمّاد في كلمة له ، توصيات الوزارة بشأن هذا الملف ، مؤكداً عرضه على رئيس ديوان المحاسبة ، و أنه أعطى تعليمات مباشرة إلى إدارة المالية بالصرف الفوري.



وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على البدء وبشكل عاجل في صرف المرتبات عن أشهر ( مايو، و يونيو، و يوليو، و أغسطس، و سبتمبر ) وبنفس الآلية السابقة ، وتشكيل لجنة تضم وزارة العمل والتأهيل ووزارة المالية ووزارة الحكم المحلي ، ومراقبا من ديوان المحاسبة، تقوم بإعداد مقترحات وآليات منظمة لعملية توزيع الفائض على البلديات.

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