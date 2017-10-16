تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم ستة مراكز في التصنيف العالمي لشهر أكتوبر الجاري.





طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال )- تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم من

المركز (81) إلى (87) برصيد (407) نقطة في التصنيف العالمي الصادر اليوم

الاثنين عن شهر أكتوبر الجاري من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

جاء تراجع المنتخب الوطني بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية ضمن

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وحل منتخبنا الوطني ضمن هذه التصنيف في المركز التاسع عشر أفريقيا

خلف تونس ومصر والسنغال والكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكاميرون

والمغرب وغانا وبوركينا فاسو وساحل العاج والرأس الأخضر وغينيا والجزائر

وأوغندا ومالي وجنوب أفريقيا وزامبيا وبنين.

وحل المنتخب الوطني في المركز العاشر عربيا خلف منتخبات تونس ومصر

والمغرب والسعودية والجزائر والإمارات وسوريا والعراق وفلسطين.

واحتفظ منتخب ألمانيا بالمركز الأول عالميا برصيد (1631) نقطة،

والبرازيل ثانيا برصيد (1619) نقطة، والبرتغال ثالثا 1446 نقطة ، والارجنتين رابعا 1445، وبلجيكا خامسا

1333، وبولندا سادسا 1323، وفرنسا سابعا 1226 ، وأسبانيا ثامنا برصيد

1218، وتشيلي تاسعا برصيد 1173 نقطة، وحقق منتخب البيرو الترتيب العاشر

برصيد 1160.

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