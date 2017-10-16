الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في نابلس ورام الله.



القدس 16 اكتوبر 2017 (وال)- واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي

اقتحاماتها اليومية لمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت، فجر اليوم

، 14 فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام

الله والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وقلقيلية واعتقلتهم.

من جهة اخرى أقدم مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الاثنين، على سرقة ثمار

الزيتون في بلدتي الجانية غرب مدينة رام الله، والساوية جنوب مدينة

نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية غسان دغلس في بيان إن

مستوطنين متطرفين سرقوا ثمار الزيتون في مزرعة ببلدة الجانية غرب رام

الله بالأراضي القريبة من مستوطنة "بيت رعنان"، مثلما قام مستوطنو

مستوطنة "رحاليم" بسرقة ثمار الزيتون في مزرعة بنطقة التلمة التابعة

لأراضي الساوية جنوب نابلس.