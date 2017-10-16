آلاف الروهينجا يفرون من العنف والجوع في ميانمار إلى بنجلادش.





يانجون 16 اكتوبر 2017 (وال)- قال شهود عيان إن آلافا من الروهينجا

ينهشهم الجوع والعوز والخوف عبروا الحدود في وقت مبكر من صباح يوم

الاثنين من ميانمار إلى بنجلادش هربا من قلة الغذاء وهجمات بوذيين تصفها

الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وخاض لاجئون عبر مياه عميقة ومعهم أطفالهم، وقالوا إنهم ساروا أياما عبر

أحراش وممرات مائية ارتفعت مناسيبها بسبب الأمطار الموسمية.

ودخل سيل من اللاجئين يبدو بلا نهاية إلى بنجلادش قرب قرية بالونج كالي.

وكان كثير منهم جرحى بينما حمل النازحون أقاربهم المسنين على محفات فيما

تولت النساء نقل أواني الطهي وأجولة الأرز والملابس على رؤوسهن.

وينضم اللاجئون الجدد إلى نحو 536 ألفا من مسلمي الروهينجا الذين فروا من

ميانمار منذ 25 أغسطس عندما تسببت هجمات منسقة لمسلحين من الروهينجا في

رد فعل عنيف من الجيش. واتهم فارون قوات الأمن بإضرام الحرائق والقتل

والاغتصاب.

وقالت السلطات في بنجلادش إن قاربا كان يقل عشرات اللاجئين غرق في الفجر

على بعد عدة كيلومترات جنوبي بالونجكالي مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على

الأقل وفقدان 35 آخرين فيما نجا 21 شخصا.

وقال لاجئون تمكنوا من قطع الرحلة إنهم نزحوا بسبب الجوع لأن الأسواق في

ولاية راخين غرب ميانمار أغلقت أبوابها كما أن معونات الأغاثة مقيدة. كما

تحدث اللاجئون عن هجمات شنها الجيش وبوذيون في راخين عليهم.

وفتحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين مستشفى ميدانيا على

مساحة تعادل ملعبين لكرة القدم وتضم 60 سريرا وثلاثة أقسام وغرفة لإجراء

العمليات الجراحية ووحدة للولادة وأخرى للدعم النفسي.