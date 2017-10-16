مقتل 27 شخصا في حرائق غابات بالبرتغال.





لشبونة 16 اكتوبر 2017 (وال)- قالت إدارة الحماية المدنية البرتغالية في

إفادة صحفية إن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم في موجة هائلة لحرائق

غابات بوسط وشمال البلاد يومي الأحد والاثنين في أسوأ كارثة من نوعها منذ

حريق أودى بحياة 64 شخصا في يونيو حزيران.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الدفاع المدني باتريشيا جاسبر للصحفيين إن

قوات الإطفاء تتعامل مع 145 حريقا بينها 32 حريقا خطرا. وقالت إن ما لا

يقل عن 51 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الحرائق.