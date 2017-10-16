مقتل 27 شخصا في حرائق غابات بالبرتغال.الإثنين ، 16-10-2017 - 18:06:00



لشبونة 16 اكتوبر 2017 (وال)- قالت إدارة الحماية المدنية البرتغالية في
إفادة صحفية إن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم في موجة هائلة لحرائق
غابات بوسط وشمال البلاد يومي الأحد والاثنين في أسوأ كارثة من نوعها منذ
حريق أودى بحياة 64 شخصا في يونيو حزيران.
وقالت المتحدثة باسم إدارة الدفاع المدني باتريشيا جاسبر للصحفيين إن
قوات الإطفاء تتعامل مع 145 حريقا بينها 32 حريقا خطرا. وقالت إن ما لا
يقل عن 51 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الحرائق.

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا