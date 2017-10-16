إعادة مصححة// وزارة التعليم تؤكد التزامها بمنح العلاوة المقررة للمعلمين وتدعوهم لإنهاء الإضراب.







طرابلس 16 اكتوبر 2017 (وال) - أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق

الوطني عثمان عبدالجليل التزام الوزارة بتنفيذ ماوعدت به تجاه منح علاوة

الحصة للمعلمين بقيمة مالية تتجاوز 600 مليون دينار سنوياَ.

ودعا الوزير عبدالجليل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، جميع

التنسيقيات التي تدعو للإضراب إلى إنهاء إضرابهم، مؤكدا أن ذلك سيربك

العملية التعليمية.

وأكد الوزير، أن قطاع التعليم سيكون سباقا لتنفيذ برنامج التأمين

الصحي، وانشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيضم تحت مظلته شريحة

المعلمين للاستفادة منه.

وكان وزير التعليم عثمان عبدالجليل أعلن الأسبوع الماضي عن التوصل

إلى اتفاق يفضي بمنح علاوة للمعلمين بواقع "12" دينارا عن الحصة الدراسية

لمعلمي رياض الأطفال والسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

كما سيُمنح بموجب الاتفاق "10" دنانير لباقي سنوات مرحلة التعليم

الأساسي و "15" دينارا لمرحلة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى تنفيذ علاوة

مدير المدرسة بقيمة 300 دينار، ومساعد المدير بقيمة 200 دينار.

وأكد وزير التعليم أن البدء في تنفيذ العلاوات، سينفذ مع بداية شهر

نوفمبر المقبل، كما سيتم معالجة مرتبات معلمي العقود، والشروع في تنفيذ

برنامج التأمين الصحي للمعلمين.





..(وال).