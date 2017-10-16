الإعصار "خانون" يضرب اليابسة جنوب الصين.





بكين 16 اكتوبر 2017 (وال)- ضرب الإعصار خانون، الإعصار الـ20 الذي

تتعرض له الصين هذا العام، اليابسة فجر اليوم الاثنين بتوقيت بكين حيث

اجتاح محافظة شيوون بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد مصطحبا معه عواصف

بلغت سرعتها 28 مترا في الثانية.

وذكر بيان لسلطات الأرصاد الجوية المحلية، أن الأمطار التى بدأت تهطل على

بعض المدن في قواندونغ بسبب الإعصار منذ صباح اليوم الاثنين لم تؤثر بشكل

كبير على حياة المواطنين.

وأوضح مركز قواندونغ لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف أنه وتأهبا

لوصول الإعصار تم حتى الساعة السادسة من مساء أمس، نقل 368 ألف شخص من

أماكنهم في المناطق التى من المتوقع أن تكون الأكثر تضررا بالأمطار

والعواصف إلى أماكن إيواء مؤقتة، كما تم إغلاق 188 مقصدا طبيعيا في مدن

تشانجيانغ وماومينغ ويانغجيانغ وجيانغمن، علاوة على إجلاء أكثر من 38 ألف

سائح وسحب أكثر من 48 ألف قارب صيد إلى الشاطئ. وتوقفت جميع الأعمال في

مواقع البناء في مدينة تشانجيانغ التي تقع بها محافظة شيوون، كما تم

توجيه أوامر بالإغلاق إلى المدارس وموانئ العبارات.

وفي مقاطعة فوجيان المجاورة عاد 17 ألف قارب وعلى متنها 28 ألفا من أفراد

طواقمها إلى الميناء حتى أمس، فيما تم إجلاء 4041 شخصا من سكان المناطق

الساحلية، وأغلقت السلطات المحلية 51 موقعا سياحيا و547 موقع بناء.

وفي مقاطعة هاينان، تم توجيه أوامر للمدارس ورياض الأطفال بإغلاق أبوابها

اليوم الاثنين، وتم سحب أكثر من 24 ألف قارب صيد إلى الميناء.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن مركز مكافحة الفيضانات والإغاثة من

الجفاف في قواندونغ أعلن خفض مستوى الاستجابة للطوارئ بعد أن أعلن خبراء

الأرصاد أن حدة الإعصار بدأت تخف منذ الساعة السابعة صباحا وأنه تحول إلى

عاصفة استوائية.