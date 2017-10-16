القوات الأفغانية تقتل 46 مسلحا خلال 24 ساعة.





كابول 16 اكتوبر 2017 (وال)- قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان نشر

اليوم (الاثنين) إن نحو 46 مسلحا قتلوا وأصيب 19 آخرون خلال عدة عمليات

شنتها قوات الأمن الأفغانية في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكر البيان "شنت قوات الأمن الأفغانية 15 عملية تطهير و13 عملية خاصة في

13 مقاطعة مضطربة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 مقاطعة خلال الـ24

ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 46 مسلحا وإصابة 19 آخرين."

وأكد البيان انه تم أيضا خلال العمليات تدمير ثلاث سيارات واربع دراجات

نارية يستخدمها المسلحون، قائلا إن قوات الأمن ستستمر في اقتلاع الارهاب

من البلاد.

وكثفت قوات الأمن الأفغانية عملياتها ضد الجماعات الإرهابية المسلحة لكسب

المزيد من الأراضي قبل فصل الشتاء وتساقط الثلوج في الدولة الجبلية.