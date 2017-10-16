احتجاز 39 مسلحا يشتبه فى انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في اسطنبول.





اسطنبول 16 اكتوبر 2017 (وال)- اعتقلت الشرطة التركية اليوم الاثنين 39

من المشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في اسطنبول، حسبما

ذكر الإعلام المحلي.

ووفقا لصحيفة (صباح)، شنت الشرطة عمليات متزامنة فى 15 منطقة بأنحاء

المدينة، وصادرت أيضا مجموعة من الوثائق والمواد الرقمية على صلة

بالجماعة المسلحة.

ومن بين المعتقلين، يوجد 32 أجنبيا سيتم ترحيلهم إلى بلادهم، وفقا

للصحيفة التى أشارت أيضا إلى استمرار استجواب المشتبه بهم الأتراك.