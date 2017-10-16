400 ألف طفل مازالوا مشردين بعد معركة الموصل.





بغداد 16 اكتوبر 2017 (وال)- ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة : أن نحو 400

ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء

الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم "داعش".

وأشارت آنا لوكسين مديرة الهيئة في العراق في بيان لها إلى ضرورة الرفع

عن المساعدات الإنسانية لفائدة الأطفال المشردين في الموصل التي تعرضت

معظم أحيائها ومنشآتها من مدارس ومستشفيات لتدمير جراء الحرب.

واستطاعت القوات العراقية فرض سيطرتها على الموصل بعد تسعة أشهر من

المعارك الضارية ، في حين لايزال الشريط الحدودي مع سوريا يقبع تحت وطأة

تنظيم داعش.