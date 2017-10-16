غرفة العمليات الميدانية بسرت التابعة للبنيان المرصوص تمنع حمل وحيازة السلاح بالمدينة وضواحيها.



سرت 16 اكتوبر 2017 (وال) - أصدرت غرفة العمليات الميدانية يسرت التابعة

لعملية البنيان المرصوص اليوم الاثنين بلاغا منعت بموجبه حمل وحيازة

السلاح او التعامل به في الأماكن العامة والافراح والمناسبات العامة

والخاصة.

كما قررت الغرفة في بلاغها والذي نشر عبر المركز الاعلامي لعملية

البنيان المرصوص، منع حمل السلاح بالسيارات مهما كانت الاسباب مالم يكن

من افراد قوة حماية وتأمين سرت.

واشار البلاغ الى ان الغرفة ستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد

المخالفين ومصادرة أية قطعة سلاح والزام ولي الأمر او المسؤول عن حامل

السلاح بتسليم السلاح وحامله ،اما في حالة الافراح سيتم التعامل مع صاحب

المناسبة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في حيازة السلاح خارج نطاق

القانون.

..(وال- سرت).