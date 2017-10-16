فيتنام تستعد للإعصار خانون بعد مقتل 72 شخصا بسبب الفيضانات .





مانيلا 16 اكتوبر2017 ( وال )- تستعد فيتنام اليوم الاثنين للإعصار

خانون بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من

البلاد الأسبوع الماضي وأودت بحياة 72 شخصا.

ووصف تلفزيون فيتنام الذي تديره الدولة الفيضانات التي وقعت الأسبوع

الماضي بأنها الأسوأ منذ سنوات بعد أن غمرت آلاف المنازل بالمياه. وانهار

200 منزل آخر ومازالت عدة بلدات معزولة بسبب مياه الفيضانات .

كما تسببت الفيضانات في الحاق أضرار أيضا بأكثر من 54300 فدان أرز.

وفيتنام هي ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم وثاني أكبر منتج للبن على

الرغم من أن الفيضانات لم تؤثر على حزام البن فيها.

وتعتبر فيتنام عرضة للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب سواحلها الطويلة.

...( وال )...