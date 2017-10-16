الفاو تحتفل بيوم الأغذية العالمى بشعار تغيير مستقبل الهجرة والاستثمار في الأمن الغذائي .





روما 16 اكتوبر 2017 ( وال )- تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

اليوم الإثنين ، يوم الأغذية العالمي 2017 تحت شعار" تغيير مستقبل الهجرة

والاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الريفية" .

وذكرت مصادر اعلامية أن الاحتفال يسلط الضوء على ، اضطرار المزيد من

الناس إلى الفرار من ديارهم أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية

الثانية لأسباب متعددة ، حيث يمكن للتنمية الريفية أن تعالج العوامل التي

تجبر الناس على التحرك من خلال خلق فرص عمل للشباب.

وتحتفل منظمة الفاو بيوم الأغذية العالمي كل عام في 16 أكتوبر لإحياء

ذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945، وتعزز هذه الأحداث الوعي والعمل على

الصعيد العالمي من أجل أولئك الذين يعانون من الجوع، وضرورة ضمان الأمن

الغذائي، والنظم الغذائية المغذية للجميع.

ويعد يوم الأغذية العالمي فرصة لإظهار التزامنا بالهدف 2 من أهداف

التنمية المستدامة - وهو تحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030، كما أنه

يوم نحتفل فيه بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل نحو تحقيق القضاء على

الجوع.

يشار إلى أنه من أصل 129 بلدًا ترصدها منظمة الفاو، حققت 72 منها

بالفعل هدف خفض نسبة السكان، الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام

2015، وعلى مدى السنوات الـ 20 الماضية، انخفض احتمال وفاة طفل قبل سن

الخامسة إلى النصف تقريبًا، مع إنقاذ حوالي 17 ألف طفل كل يوم، كما

انخفضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990.

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