وزير النقل الكندي : إصطدام طائرة بدون طيار بطائرة ركاب فوق مطار كيبيك الكندي .





مونتريال 16 اكتوبر 2017 ( وال )-اعلن وزير النقل الكندي " مارك جارنيو "

إصطدام طائرة بدون طيار بطائرة ركاب تجارية تابعة لخطوط " إسكايجيت " فوق

مطار " جان ليزاج " الدولي بمدينة كيبك .

وقال "جارنيو " في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في مونتريال إن الطائرة

تعرضت لأصابات خفيفة لكنها هبطت بسلام، مبينا أن الأمر كان يمكن أن يكون

أكثر خطورة لو إصطدمت الطائرة بقمرة القيادة أو المحرك.

وأكد وزير النقل الكندي أن هذه هي المرة الأولى في كندا التي تصطدم

فيها طائرة بدون طيار مع طائرة ركاب تجارية ، موضحا أن الطائرة كانت على

إرتفاع 1500 قدم وقت الإصطدام.

وأشار إلى أن إستخدام الطائرات بدون طيار على هذا الإرتفاع ينتهك

اللوائح الخاصة بسلامة الطيران.

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