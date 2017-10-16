اجخرة : جهاز الشرطة الزراعية يعقد اجتماعه الثاني لمناقشة ابرز التحديات .





اجخرة 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقد فروع جهاز الشرطة الزراعية بمدن

المنطقة الشرقية والوسطى الممتدة من مدينة سرت الى امساعد اجتماعهم

الثاني صباح اليوم لمناقشة تحسين عمل الجهاز، وبحث ما يعانيه من عقبات.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي اجخرة آليات تفعيل اختصاصات

ومهام الجهاز، وضبط المخالفين وتفعيل القوانين والقرارات العامة للحد من

التعدي على الأراضي الزراعية، وتجريف التربة والعبث بممتلكات الجهاز أو

الاستيلاء عليها.

يأتي هذا اللقاء بعد الاجتماع الأول الذي نظمه مجلس أوجلة البلدي أمس

الأحد، بحضور مدراء فروع جهاز الشّرطة الزراعية بالمناطق المذكورة

والذي ناقش ابرز التحديات والعراقيل التي تواجه الجهاز، والأسباب التي

حالت دون تفعيل اختصاصات الجهاز بالمناطق الشرقية.



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