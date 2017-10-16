الشركة العامة للكهرباء : البدء في الاختبارات التشغيلية بمشروع محطة كهرباء الزهراء.





طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم

الاثنين انه تم الانتهاء من أعمال التركيبات بموقع مشروع محطة كهرباء

الزهراء بعدد (3) وحدات غازية وبقدرة (47) ميجا وات لكل وحدة وذلك

لمعالجة العجز القائم في إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على استقرار

الشبكة العامة خلال الذروتين الصيفية والشتوية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها الى أنها قد أبرمت عقد مع

شركة بياج الألمانية بتاريخ 07/04/2014، بشأن توريد وتركيب (5) وحدات

غازية نوع سيمنس (SGT800) سريعة الإنجاز، وبقدرة (47) ميجا وات لكل وحدة،

أي بقدرة إجمالية (235) ميجا وات.

وأكدت الشركة أن هذه الوحدات تعمل بنظام الوقود المزدوج (الغاز

الطبيعي – الوقود الخفيف)، حيث تم توطين عدد وحدتين غازيتين بمحطة كهرباء

جنوب طرابلس ودخلتا على الشبكة العامة، وعدد ثلاثة وحدات بمحطة الزهراء

الغازية بهدف دعم الشبكة بقدرات توليد إضافية.

واشار بيان الشركة الى أن تأخر تنفيذ هذا المشروع هو نتيجة لما شهدته

المنطقة من أحداث مسلحة، أدت الى إلحاق أضرار بليغة بمواد المشروع وخروج

المقاول من الموقع، ونتيجة للجهود التي قامت بها الشركة العامة للكهرباء،

استؤنف العمل من جديد بموقع المشروع خلال شهر سبتمبر2015، وجاري الأن

العمل على اجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الثانية والثالثة بعد جلب

المواد المتضررة التي تخص الوحدتين.

..(وال).