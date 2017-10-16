سعر اليورو يهبط بعد أكبر زيادة أسبوعية في شهر .





لندن 16 اكتوبر 2017 ( وال )- انخفض سعر العملة الاوروبية الموحدة "

اليورو " اليوم الاثنين بعدما مني بأكبر خسارة أسبوعية في شهر لكن

الأسعار انحصرت في نطاقاتها المعتادة قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع

المقبل حيث من المقرر أن يكشف واضعو السياسات عن خطة لتقليص سياسات

التحفيز القياسية.

وذكرت مصادر اعلامية ان العملة الموحدة نزلت ( 0.1 ) بالمنة إلى (

1.1814 ) دولار لكنها تحركت في نطاق ضيق بلغ ( 0.3 ) بالمئة .

وكانت العملة الموحدة ارتفعت ( 0.8 ) بالمئة الأسبوع الماضي وهي

أكبر زيادة شهرية .

وكانت خسائر اليورو محدودة بفضل الدولار الضعيف بشكل عام إذ أن

بيانات التضخم المنخفض عززت التوقعات بألا يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي

(البنك المركزي الامريكي) موقفا بالغ التشدد في اجتماع نهاية الشهر

الجاري.

ورغم تسجيل أسعار المستهلكين الأمريكيين أكبر زيادة في ثمانية أشهر

في سبتمبر مع ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب تعطل مصاف بسبب إعصار فإن

معدل التضخم ظل ضعيفا.

واستقر مؤشر الدولار عند ( 93.11 ) في غياب قوة الدفع بعد تراجعه

الأسبوع الماضي.

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