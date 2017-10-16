الاسترليني يرتفع والمستثمرون يراهنون علي دعم بيانات .





لندن 16 اكتوبر 2017 ( وال )- ارتفع سعر العملة الانجليزية الاسترليني

اليوم الاثنين مع مراهنة المستثمرين على أن البيانات الاقتصادية هذا

الأسبوع ستوجه بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة بنهاية العام

لتطغى علي محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي ولو لبعض الوقت.

وذكرت مصادر اعلامية انجليزية أن الاسترليني سجل في الاسبوع الماضي

أفضل أداء أسبوعي أمام الدولار في أربعة أسابيع وتعرضت العملة لتقلبات

كبيرة بسبب تقارير بدت متعارضة بشأن مفاوضات الانفصال الأوروبي.

وارتفع الاسترليني اليوم الاثنين 0.1 بالمئة إلى ( 1.3296 ) دولار

بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ليظل في نطاق تداول بين ( 1.3270 ) و (

1.3310 ) دولار.

وسجل الاسترليني أعلى مستوى في 12 يوما عند ( 88.57 ) بنس مقابل اليورو

الأضعف بوجه عام.

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