رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدا من مدينة العجيلات .



طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس

بالعاصمة طرابلس وفداً من القيادات العسكرية والأمنية بمدينة العجيلات

ورئيس وأعضاء المجلس المحلي للمدينة .

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل وآمر

الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع ووكيل وزارة الداخلية السيد عبد

السلام عاشور.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد عبر أعضاء الوفد عن

دعمهم ومساندتهم لحكومة الوفاق الوطني ولما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن

وتحقيق الاستقرار في البلاد وما يبذله سيادته من جهد لتحقيق توافق وطني.

وأكد أعضاء الوفد بأن ما أثير عن الوضع العسكري في العجيلات لا أساس

له من الصحة، ويدخل في نطاق الهجمات الإعلامية التي يستهدف مروجوها إرباك

المشهد الأمني في المدن التي تتبع غرفها العسكرية وكتائبها ومديريات

الأمن فيها لرئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

ومن جهته أثنى " السراج " على ما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية من

جهود في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة كما نوه بجهد المجلس المحلي في توفير

احتياجات المواطنين وإيجاد حلول للمختنقات في مجال الخدمات رغم صعوبة

الظرف العام في البلاد .

واستمع لما عرضه أعضاء المجلس المحلي من مطالب تتعلق بالمختنقات التي

تواجه عدد من المرافق، وأصدر تعليماته لجهات الاختصاص ببحث حلول لكافة ما

طرح من مشاكل مع وضع أولوية لتنفيذ الضروري والأساسي بصفة عاجلة ودون

إبطاء وبالأخص في مجال الصحة والمياه وعدد من مشاريع البنية التحتية

الأخرى .

وأشار " السراج " إلى أن تلبية المطالب لا يعتمد فقط على إجراءات

الحكومة بل تحتاج أيضا إلى إرادة وتضافر لجهود الجميع حتى يتم التنفيذ

بسرعة ووفقا للمواصفات الفنية.

من جهة أخرى وعقب الاجتماع مع " السراج " عقد رئيس الأركان العامة وآمر

الحرس الرئاسي اجتماعا مع المسئولين العسكريين بالعجيلات في إطار عمليات

التنسيق بين القطاعات العسكرية بمختلف المناطق الليبية.





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