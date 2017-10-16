الفانو يعلن إرسال دفعة مساعدات إنسانية مخصصة للمهاجرين بمدينة زوارة .





روما 16 أكتوبر 2017 ( وال ) – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون

الدولي الإيطالي " أنجيلينو ألفانو" إن “طائرة مساعدات إنسانية تابعة

لهيئة التعاون التنموي الايطالي انطلقت صباح الجمعة من قاعدة الأمم

المتحدة في برينديزي (جنوب) تحمل على متنها حمولة 10 أطنان تقريبا من

المساعدات لمدينة زوارة ”، شمال غرب ليبيا.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء التي أوردت النبأ أن الشحنة التي

تديرها القوات الجوية العسكرية ، تضم ستائر وأغطية وفرش ومستلزمات صحية

للمهاجرين الذين يستضيفهم مركز الإيواء بمدينة زوارة .

وأضاف الوزير" ألفانو" أنه “مع هذا التبرع ، تستجيب الحكومة الإيطالية

لنداء السلطات الليبية للحصول على مساعدات مباشرة، مخصصة لضمان ظروف

كريمة أكثر للمهاجرين”، مبينا أن “ المساعدات حال وصولها إلى طرابلس ،

ستتسلمها سفارتنا التي ستتولى أيضا، عملية نقلها براً إلى وجهتها

النهائية ”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول إن كل ما سلف ذكره ، يمثل “

دليلا آخر على تضامن إيطاليا مع ليبيا ”.



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