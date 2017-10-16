بداية الانفراج في أزمة مرتبات فائض الملاك الوظيفي وتشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الفائض على البلديات .







طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقد يوم أمس الأحد ، اجتماع تقابلي ،

ضمّ كلاً من وزير العمل والتأهيل السيد " المهدي الأمين " ، ووزير

المالية السيد " أسامة حمّاد "، ورئيس ديوان المحاسبة السيد " خالد شكشك

"، بحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل السيد علي عكاشة، وعدد من المسؤولين

في وزارتي العمل والتأهيل والمالية .

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة السيد" خالد شكشك، في في مستهل الاجتماع

، أهمية طرح مشكلة تأخر صرف مرتبات فائض الملاك الوظيفي ، وسعي الديوان

لتحقيق نتائج مرضية ، مبينا أن ذلك لن يتأتى إلا بتكاتف جهود مختلف

المؤسسات الحكومية ، التي يعنيها الأمر، ومن بينها وزارة العمل والتأهيل

، ووزارة المالية ، كما ذكر أن ديوان المحاسبة، يولي هذا الملف أولوية

وعناية قصوى ، سعيا لإيجاد الحلول المناسبة له .

بدوره قال وزير العمل والتأهيل السيد "االمهدي لأمين"، عقدنا عدة

اجتماعات سابقة، كان آخرها الاجتماع التشاوري مع وزير المالية ، والذي

طرحنا من خلاله ، الحلول المناسبة للمشكلة ، حيث قررنا أن يستمر صرف

المرتبات دون أي عوائق وبذات الآلية السابقة ، وكذلك الآليات والمقترحات

فيما يخص توزيع موظفي الإحالة على البلديات .

من جانبه، استعرض وزير المالية المفوّض" أسامة حمّاد " في كلمة له ،

توصيات الوزارة بشأن هذا الملف ، مؤكداً عرضه على رئيس ديوان المحاسبة ،

وأنه قد أعطى تعليمات مباشرة إلى إدارة المالية بالصرف الفوري.

بعدها فُتح باب النقاش ما بين الحضور لاستعراض المشاكل والعراقيل كافة

التي يعانيها هذا الملف ، سواء من جانب وزارة المالية أو وزارة العمل

والتأهيل ، أو من جانب ديوان المحاسبة ، حيث عرض الحاضرون عدة مواضيع

سابقة نوقشت بشكل مستفيـض أمام رئيس ديوان المحاسبة، وتم عرض حـلول

وتوصيـات مقترحة لحلحـلتها .

ختاما، اتفق الحضور على البدء وبشكل عاجل ، في صرف المرتبات عن أشهر (

مايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر ) وبنفس الآلية السابقة ، وتشكيل

لجنة تضم وزارة العمل والتأهيل ووزارة المالية ووزارة الحكم المحلي ،

ومراقبا من ديوان المحاسبة، تقوم بإعداد مقترحات وآليات منظمة لعملية

توزيع الفائض على البلديات.



( وال )