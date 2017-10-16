بداية الانفراج في أزمة مرتبات فائض الملاك
الوظيفي وتشكيل لجنة مشتركة لتوزيع الفائض على البلديات .
الإثنين ، 16- 10- 2017 - 13:02:00
طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقد يوم أمس الأحد ، اجتماع تقابلي ،
ضمّ كلاً من وزير العمل والتأهيل السيد " المهدي الأمين " ، ووزير
المالية السيد " أسامة حمّاد "، ورئيس ديوان المحاسبة السيد " خالد شكشك
"، بحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل السيد علي عكاشة، وعدد من المسؤولين
في وزارتي العمل والتأهيل والمالية .
وأوضح رئيس ديوان المحاسبة السيد" خالد شكشك، في في مستهل الاجتماع
، أهمية طرح مشكلة تأخر صرف مرتبات فائض الملاك الوظيفي ، وسعي الديوان
لتحقيق نتائج مرضية ، مبينا أن ذلك لن يتأتى إلا بتكاتف جهود مختلف
المؤسسات الحكومية ، التي يعنيها الأمر، ومن بينها وزارة العمل والتأهيل
، ووزارة المالية ، كما ذكر أن ديوان المحاسبة، يولي هذا الملف أولوية
وعناية قصوى ، سعيا لإيجاد الحلول المناسبة له .
بدوره قال وزير العمل والتأهيل السيد "االمهدي لأمين"، عقدنا عدة
اجتماعات سابقة، كان آخرها الاجتماع التشاوري مع وزير المالية ، والذي
طرحنا من خلاله ، الحلول المناسبة للمشكلة ، حيث قررنا أن يستمر صرف
المرتبات دون أي عوائق وبذات الآلية السابقة ، وكذلك الآليات والمقترحات
فيما يخص توزيع موظفي الإحالة على البلديات .
من جانبه، استعرض وزير المالية المفوّض" أسامة حمّاد " في كلمة له ،
توصيات الوزارة بشأن هذا الملف ، مؤكداً عرضه على رئيس ديوان المحاسبة ،
وأنه قد أعطى تعليمات مباشرة إلى إدارة المالية بالصرف الفوري.
بعدها فُتح باب النقاش ما بين الحضور لاستعراض المشاكل والعراقيل كافة
التي يعانيها هذا الملف ، سواء من جانب وزارة المالية أو وزارة العمل
والتأهيل ، أو من جانب ديوان المحاسبة ، حيث عرض الحاضرون عدة مواضيع
سابقة نوقشت بشكل مستفيـض أمام رئيس ديوان المحاسبة، وتم عرض حـلول
وتوصيـات مقترحة لحلحـلتها .
ختاما، اتفق الحضور على البدء وبشكل عاجل ، في صرف المرتبات عن أشهر (
مايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر ) وبنفس الآلية السابقة ، وتشكيل
لجنة تضم وزارة العمل والتأهيل ووزارة المالية ووزارة الحكم المحلي ،
ومراقبا من ديوان المحاسبة، تقوم بإعداد مقترحات وآليات منظمة لعملية
توزيع الفائض على البلديات.
( وال )