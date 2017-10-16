اجتماع تقابلي بين وزارتي العدل والتخطيط وبعثة الأمم المتحدة للدعم أونسميل .الإثنين ، 16-10-2017 - 11:44:00



طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - عُقد بقاعة الاجتماعات بوزارة
العدل اجتماع مشترك ضم مندوبي عن وزارتي العدل والتخطيط وبعثة الأمم
المتحدة للدعم أونسميل .
ناقش الاجتماع آلية التنسيق بين مؤسسات الدولة الليبية والمجتمع
الدولي المتفق بشأنها بين حكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة للدعم
بهدف وضع السياسات العليا للتعاون .
وتم خلال هذا الاجتماع عرض الهياكل التنظيمية لمستوى السياسات العليا
للتعاون الفني والمهام الرئيسية وعضوية لجنة التنسيق المشتركة والمهام
المناطة بها .
كما تم الاتفاق عقد الاجتماع الأول لفريق العدل وحقوق الإنسان خلال
الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم بمشاركة كافة المنظمات الدولية
المختصة والدول الداعمة.
... وال ...

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