اجتماع تقابلي بين وزارتي العدل والتخطيط وبعثة الأمم المتحدة للدعم أونسميل .





طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - عُقد بقاعة الاجتماعات بوزارة

العدل اجتماع مشترك ضم مندوبي عن وزارتي العدل والتخطيط وبعثة الأمم

المتحدة للدعم أونسميل .

ناقش الاجتماع آلية التنسيق بين مؤسسات الدولة الليبية والمجتمع

الدولي المتفق بشأنها بين حكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة للدعم

بهدف وضع السياسات العليا للتعاون .

وتم خلال هذا الاجتماع عرض الهياكل التنظيمية لمستوى السياسات العليا

للتعاون الفني والمهام الرئيسية وعضوية لجنة التنسيق المشتركة والمهام

المناطة بها .

كما تم الاتفاق عقد الاجتماع الأول لفريق العدل وحقوق الإنسان خلال

الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم بمشاركة كافة المنظمات الدولية

المختصة والدول الداعمة.

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