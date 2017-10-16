حملة تطعيمات تستهدف المواليد من 2012 إلى 2017 بدءا من 28 أكتوبر الجاري .







طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن المركز الوطني لمكافحة

الأمراض، أن الحملة الوطنية للتطعيمات للعام 2017 ستنطلق في 28 من شهر

أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الثاني من نوفمبر القادم.

وتشمل الحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للأعمار من مواليد 2012

حتى 2017 والتطعيم ضد أمراض الحصبة والحميراء والنكاف للمواليد سنوات

2012 - 2013 - 2014 .

وطلب المركز من مدراء مكاتب الرعاية الصحة بالمناطق، ومكاتب الخدمات

الصحية، ومشرفو برنامج التطعيمات بالمدن الليبية الاستعداد لهذه الحملة .

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له، على صفحته الرسمية

أنواع الجرعات، والأعمار المستهدفة.



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