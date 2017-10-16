ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من عقوبات جديدة على إيران وصراع في العراق.





سنغافورة 16 اكتوبر 2017 (وال) - قفزت أسواق النفط اليوم الاثنين بسبب

مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة علي إيران ونشوب صراع في

العراق ، بينما لقيت الأسعار دعما في انفجار بمنصة حفر أمريكية وتراجع

أنشطة التنقيب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا بما يوازي 1ر1 في المئة

إلى 82ر57 دولار للبرميل.

ودفعت المخاوف من فرض عقوبات أمريكية علي إيران من جديد الخام للصعود.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض يوم الجمعة التصديق على أن طهران

ملتزمة بالاتفاق النووي رغم شهادة مفتشين دوليين بذلك.

كما توجد مخاوف بشأن استقرار العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد

السعودية.

وذكر بيان عسكري عراقي اليوم الاثنين أن القوات العراقية انتزعت

السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي القوات الكردية، بما في

ذلك ”منشأة غاز الشمال... ومصفى بجانب منشأة الغاز“ وكذلك على الحي

الصناعي جنوبي المدينة.

ولقيت أسعار الخام الامريكي دعما في خفض الشركات عدد الحفارات التي

تبحث عن إنتاج جديد.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89ر51 دولار للبرميل مرتفعا 44 سنتا

بما يعادل 9ر0 في المئة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة مساء الجمعة إن شركات الحفر خفضت

عدد منصات الحفر بواقع خمس في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر ليصل العدد

الإجمالي إلى 743 حفارا وهو الأقل منذ أوائل يونيو .



.. ( وال ) ..