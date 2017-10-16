دراسة أمريكية : المؤسسات الإعلامية مقبلة على تغيرات عميقة .









واشنطن 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - خلصت دراسة أمريكية حديثة

إلى أن المؤسسات الإعلامية مقبلة على تغيرات عميقة بعد أن رصدت التحديات

التي سيواجهها الإعلام ودور التكنولوجيا الحديثة على غرار الذكاء

الاصطناعي والواقع المعزز في إحكام سيطرتها على " السلطة الرابعة".

وأفاد موقع " فيز " العلمي وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العمانية أن

المجال الإعلامي مقبل لا محالة على تغيرات عميقة في المستقبل القريب جدًا

، وأن المؤسسات الإعلامية التي كانت تكافح خلال العقدين الماضيين حين

انتقل القراء إلى استخدام " الإنترنت" ، والأجهزة المحمولة يجب عليها أن

تتأقلم قريبًا مع الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والصحافة الآلية وأن

تجد كذلك طرقا جديدة لمرحلة ما بعد الهواتف الذكية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن جامعة " ستيرن لإدارة الأعمال" الأمريكية إلى

أن "واجهة الأوامر الصوتية" ستكون من أكثر التحديات التي ستواجه المؤسسات

الإعلامية.

وأوضحت أن 50 بالمائة من تفاعلات مستخدمي جهاز الكمبيوتر ستصبح باستعمال

الأوامر الصوتية بحلول 2023 ، وأنه بمجرد أن نتحدث إلى آلاتنا (الحواسيب)

عن الأخبار كيف سيبدو نموذج الصحافة.

وتابعت الدراسة التي نُشرت نهاية الأسبوع الماضي أن المؤسسات الإعلامية

"ستتنازل عن هذا النموذج في المستقبل للشركات الخارجية وستفقد القدرة على

تقديم أي شيء سوى المحتوى .. مؤكدة أن معظم المؤسسات الإعلامية التي قامت

بتجارب محدودة فيما يخص تطبيقات الدردشة ومهارات الصوت على تطبيق "أمازون

أليكسا" و"غوغل هوم" ستصبح الجزء الأساسي من مستقبل الإعلام ، مشيرة إلى

أن "الذكاء الاصطناعي يُشكل تهديدا وجوديا لمستقبل الإعلام".

وفي سياق موازٍ أفادت الدراسة بأن الإشكالية الكبيرة التي ستواجهها

المؤسسات الإعلامية هو تأثير التكنولوجيا الحديثة على مستقبل الإعلام على

غرار الذكاء الاصطناعي خارج سيطرة هذه المؤسسات والذي سيصبح مركزا في

أيدي شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل"

و"ميكروسوفت".

وحددت الدراسة أن 75 اتجاهًا تكنولوجيًّا من المحتمل أن يكون لها تأثير

على الإعلام في السنوات القادمة من بينها الطائرات المسيرة والواقع

الافتراضي والتأكد من الوقائع في الوقت الحقيقي مبينة أن بعض التغيرات في

التكنولوجيا ستبدأ في إحداث تأثير على الإعلام في المستقبل القريب وفي

غضون 24 إلى 36 شهرًا .

ورأت الدراسة أن بعض أنواع هذه التكنولوجيا التي ستظهر سنة 2018 لها

القدرة على تفسير البيانات المرئية وتطوير خوارزميات رياضية لكتابة

الأخبار وجمع وتحليل الكميات المتزايدة من البيانات وهو ما سيسمح - بحسب

الدراسة - للصحفيين بالقيام بعمل أكثر تنوعًا وتقارير معمقة والتأكد من

الحقائق ، بالإضافة إلى فن التحرير الصحفي .. مشددة على أن هذه

التكنولوجيا الجديدة "ستعطي الصحفيين قوة خارقة إذا حصلوا على تدريب

مناسب لاستعمال هذه التكنولوجيا الصاعدة والمعدات".



( وال )