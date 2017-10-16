عضو مجلس النواب عن مدينة غريان يوجه نداء لتقديم المساعدات
الإنسانية العاجلة إلى المهاجرين بمركز الحمراء .
الإثنين ، 16- 10- 2017 - 10:40:00
غريان 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - وجه عضو مجلس النواب عن مدينة غريان
"صلاح زوبيك" نداء إلى الجهات المسؤولة ، والمنظمات الدولية لتقديم
المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المهاجرين غير القانونيين المتواجدين
داخل مركز الحمراء .
وأوضح " زوبيك " لوكالة الأنباء الليبية عقب زيارته للمركز ، بأن
المركز يعاني من حالة اكتظاظ غير مسبوقة للمهاجرين من مختلف الجنسيات
بينهم نساء وأطفال ، وأنه لا توجد أية إمكانيات تلبي الاحتياجات
الإنسانية الضرورية لهؤلاء النزلاء من أكل وشرب وأدوية ، وحتى أماكن
النوم وأغطية والفرش .
ودعا "زوبيك" كافة الجهات المسؤولة وذات العلاقة إلى إيلاء الاهتمام
اللازم والإسراع بوتيرة العمل للتخفيف من المعاناة الإنسانية لهؤلاء
النزلاء داخل المركز.
...(وال غريان)...