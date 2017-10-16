عضو مجلس النواب عن مدينة غريان يوجه نداء لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المهاجرين بمركز الحمراء .





غريان 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - وجه عضو مجلس النواب عن مدينة غريان

"صلاح زوبيك" نداء إلى الجهات المسؤولة ، والمنظمات الدولية لتقديم

المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المهاجرين غير القانونيين المتواجدين

داخل مركز الحمراء .

وأوضح " زوبيك " لوكالة الأنباء الليبية عقب زيارته للمركز ، بأن

المركز يعاني من حالة اكتظاظ غير مسبوقة للمهاجرين من مختلف الجنسيات

بينهم نساء وأطفال ، وأنه لا توجد أية إمكانيات تلبي الاحتياجات

الإنسانية الضرورية لهؤلاء النزلاء من أكل وشرب وأدوية ، وحتى أماكن

النوم وأغطية والفرش .

ودعا "زوبيك" كافة الجهات المسؤولة وذات العلاقة إلى إيلاء الاهتمام

اللازم والإسراع بوتيرة العمل للتخفيف من المعاناة الإنسانية لهؤلاء

النزلاء داخل المركز.

...(وال غريان)...