عضو مجلس النواب عن مدينة غريان يوجه نداء لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المهاجرين بمركز الحمراء .الإثنين ، 16-10-2017 - 10:40:00



غريان 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - وجه عضو مجلس النواب عن مدينة غريان
"صلاح زوبيك" نداء إلى الجهات المسؤولة ، والمنظمات الدولية لتقديم
المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المهاجرين غير القانونيين المتواجدين
داخل مركز الحمراء .
وأوضح " زوبيك " لوكالة الأنباء الليبية عقب زيارته للمركز ، بأن
المركز يعاني من حالة اكتظاظ غير مسبوقة للمهاجرين من مختلف الجنسيات
بينهم نساء وأطفال ، وأنه لا توجد أية إمكانيات تلبي الاحتياجات
الإنسانية الضرورية لهؤلاء النزلاء من أكل وشرب وأدوية ، وحتى أماكن
النوم وأغطية والفرش .
ودعا "زوبيك" كافة الجهات المسؤولة وذات العلاقة إلى إيلاء الاهتمام
اللازم والإسراع بوتيرة العمل للتخفيف من المعاناة الإنسانية لهؤلاء
النزلاء داخل المركز.
...(وال غريان)...

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