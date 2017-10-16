نقابات المعلمين بمنطقة الجبل الغربي تُعلن البدء في إيقاف الدراسة والدخول في اعتصام مفتوح للمعلمين .





غريان 14 أكتوبر 2017م - وال - أعلنت نقابة المعلمين بمنطقة الجبل

الغربي يوم السبت الماضى دخول المعلمين والعاملين في القطاع في اعتصام

عام وتعليق الدراسة .

وجاء في بيان أصدرته نقابة المعلمين بمنطقة الجبل الغربي تحصلت وكالة

الأنباء الليبية على نسخة منه بإعلان الاعتصام وتعليق الدراسة وقفل

المدارس ومكاتب التعليم والتفتيش حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة

برفع مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم .

كما اكد البيان حق المعلم في التأمين الصحي ، وحماية المعلم واحترامه

مهنياً والرفع من كفاءته وصرف علاوة التدريس للمعلم التربوي والذي يمارس

مهنة التدريس ، وصرف المستحقات الضائعة من الدرجات الوظيفية ، وصرف

مكافأة عند نهاية الخدمة للمعلمين .

( وال غريان ).