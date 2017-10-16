اِنطلاق المُؤتمر العلمي لتطوير وتعلم اللغة الإِنجليزية في جَالو.





جالو 16 أكتوبر 2017 ( وال )- انطلقت في كلية الآداب في جامعة بنغازي

فرع الواحات جالو أمس الأحد ، فعّاليات المؤتمر العلمي العالمي الأول

لتطوير مجال اللغة الإنجليزية .

وقال رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور " يوسف زغوان عمر " إن

الهدف من إقامة هذا المؤتمر ، هو إيجاد طرق فعّالة لاستخدام اللغة في

الواقع وتطوير مهارات الطلاب.

وأضاف أنه سيتم خلال المؤتمر الذي سيستمر فعّالياته على مدى ثلاثة

أيام ، تقديم 42 ورقة علمية بحثية من المشاركين في هذا المؤتمر،ستساهم في

تطوير مهارات مجال اللغة الإنجليزية.

وأشاد بجهود كل الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر ، الذي يشارك فيه

طلاب قسم الإنجليزي، وأعضاء هيأة التدريس، والمتخصصين من عدة جامعات

ليبية، متوقعا بأن المؤتمر سيخرج بتوصيات تهدف إلى تطوير اللغة

الإنجليزية في ليبيا.

وأعرب رئيس اللجنة العلمية عن شكره وتقديره لكل الجهات الداعمة من أجل

إنجاح المؤتمر، وهي شركات المدار الجديد ومليته للنفط،والخليج العربي،

والهروج ، وونتر سهال، ومجالس بلديات الواحات ، وصندوق التضامن

الاجتماعي، ومراقبة المالية الواحات .

...(وال بنغازى)...