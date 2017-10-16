استلام 562 من المهاجرين غير الشرعيين العالقين في مدينة صبراتة .الإثنين ، 16-10-2017 - 10:29:00



طرابلس 16 اكتوبر 2017 ( وال ) - افاد جهاز مكافحة الهجرة غير
الشرعية - فرع طرابلس انه استلم الليلة الماضية 562 من المهاجرين غير
الشرعيين العالقين في مدينة صبراتة .
وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية أنه تم إستلام المهاجرين عن طريق
مركز إيواء الحمراء بمدينة غريان .
وأضاف أنه فور استلام المهاجرين تم إيوائهم داخل مقر الجهاز بطريق
السكة وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية اللازمة لهم .
وأعرب الجهاز عن شكره وتقديره لكافة الجهات والجنود المجهولين الذين
كانوا في الموعد وتعاونوا مع الجهاز في هذا الصدد .

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