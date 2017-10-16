استلام 562 من المهاجرين غير الشرعيين العالقين في مدينة صبراتة .





طرابلس 16 اكتوبر 2017 ( وال ) - افاد جهاز مكافحة الهجرة غير

الشرعية - فرع طرابلس انه استلم الليلة الماضية 562 من المهاجرين غير

الشرعيين العالقين في مدينة صبراتة .

وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية أنه تم إستلام المهاجرين عن طريق

مركز إيواء الحمراء بمدينة غريان .

وأضاف أنه فور استلام المهاجرين تم إيوائهم داخل مقر الجهاز بطريق

السكة وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية اللازمة لهم .

وأعرب الجهاز عن شكره وتقديره لكافة الجهات والجنود المجهولين الذين

كانوا في الموعد وتعاونوا مع الجهاز في هذا الصدد .