أمريكا وكوريا الجنوبية تبدأن تدريبات بحرية مشتركة لمواجهة تهديد كوريا الشمالية.





سيول 16 اكتوبر 2017 (وال) - بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

اليوم الاثنين تدريبات بحرية مشتركة تستمر أسبوعا في المياه الواقعة حول

شبه الجزيرة الكورية وسط توترات متزايدة بشأن برنامج كوريا الشمالية

النووي والصاروخي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم "إن نحو 40

سفينة للقوات البحرية من البلدين تشارك في التدريبات على الساحلين الشرقي

والغربي لشبه الجزيرة الكورية من 16 أكتوبر وحتى 20 من الشهر نفسه. ومن

بين هذه السفن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية

رونالد ريجان.

ومن جهتها وصفت كوريا الشمالية هذه التدريبات العسكرية المشتركة بين

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها "تدريب للحرب".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" يوم الأحد الماضي إن

الرئيس دونالد ترامب طلب منه مواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات

المتصاعدة مع كوريا الشمالية قائلا إن "هذه الجهود الدبلوماسية ستستمر

حتى إلقاء أول قنبلة".

وقال نائب روسي عاد من زيارة لبيونج يانج في وقت سابق من الشهر الجاري

إن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ بعيد المدى تعتقد إنه يمكن أن يصل

إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.



.. ( وال ) ..