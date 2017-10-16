وزير التعليم يناقش مع عدد من أعضاء مجلس النواب أوضاع التعليم ببلدياتهم .الإثنين ، 16-10-2017 - 10:11:00



طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - ناقش وزير التعليم "عثمان
عبد الجليل أمس "مع أعضاء مجلس النواب عن مدن صرمان والزاوية والعجيلات
ورقدالين أوضاع قطاع التعليم بهذه البلديات .
كما تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بطرابلس بحث المتطلبات
العاجلة لسير العمل بقطاع التعليم والصعوبات التي تعترض سير الدراسة
بالمؤسسات التعليمية العامة والجامعية الواقعة في نطاق هذه البلديات ووضع
الحلول الناجعة لها .
... وال ...

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