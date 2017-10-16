‏الهيئة العامة للموارد المائية‏.الإثنين ، 16-10-2017 - 10:14:00



طرابلس 16 اكتوبر 2017 (وال ) اجتمع رئيس الهيئة العامة للموارد
المائية م . ناجي السيد عبد الرحمن بديوان الهيئة بطرابلس مع، "أبو
القاسم دبرس" عضو المجلس الاعلى للدولة نائباً عن منطقة الرياينة وبرفقته
" عميد البلدية "يحيي خليفة يحيي" وفاتح قشوط عضو المجلس البلدي"
وبشير غومة" مشرف وحدة المياه بالمنطقة .
وتم خلال الاجتماع بحث أهم مشاكل الإمداد المائي التي تواجهها البلدية ،
والمعوقات الإدارية التي تمر بها وحدة المياه التابعة لشركة المياه
والصرف الصحي ومنها السعي لتوفير سائقين لسيارات الشفط وترفيع وحدة خدمات
الرياينة الى مركز .
كما تناول الاجتماع ايضاً متابعة استكمال عقود مشاريع الإمداد المائي
المتعطلة بالمنطقة بالتواصل مع جهاز تنفيذ المشروعات والمرافق وسبل
تفعيلها ومنها فتحة التغذية الخاصة بمنطقة الرياينة .
...( وال )...

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