‏الهيئة العامة للموارد المائية‏.





طرابلس 16 اكتوبر 2017 (وال ) اجتمع رئيس الهيئة العامة للموارد

المائية م . ناجي السيد عبد الرحمن بديوان الهيئة بطرابلس مع، "أبو

القاسم دبرس" عضو المجلس الاعلى للدولة نائباً عن منطقة الرياينة وبرفقته

" عميد البلدية "يحيي خليفة يحيي" وفاتح قشوط عضو المجلس البلدي"

وبشير غومة" مشرف وحدة المياه بالمنطقة .

وتم خلال الاجتماع بحث أهم مشاكل الإمداد المائي التي تواجهها البلدية ،

والمعوقات الإدارية التي تمر بها وحدة المياه التابعة لشركة المياه

والصرف الصحي ومنها السعي لتوفير سائقين لسيارات الشفط وترفيع وحدة خدمات

الرياينة الى مركز .

كما تناول الاجتماع ايضاً متابعة استكمال عقود مشاريع الإمداد المائي

المتعطلة بالمنطقة بالتواصل مع جهاز تنفيذ المشروعات والمرافق وسبل

تفعيلها ومنها فتحة التغذية الخاصة بمنطقة الرياينة .

...( وال )...