وزير التعليم يتفقد انطلاق العام الدراسي الجديد بعدد من مدارس طرابلس .





طرابلس 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - تفقد وزير التعليم الدكتور

"عثمان عبد الجليل" أمس عدد من المدارس بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي

ببلديات طرابلس وذلك للاطمئنان انتظام الدراسة .

وشملت الجولة مدرسة الحضارة الجديدة و مدرسة شهداء الرملة للتعليم

الأساسي وروضة وجدة ومدرسة جنزور للتعليم الثانوي التابعة لمراقبة

التعليم ببلدية جنزور ومدرستي ورقة بن نوفل للتعليم الأساسي و النجم

الساطع للتعليم الثانوي التابعة لمراقبة التعليم أبوسليم ، و مدرسة

طليطلة للتعليم الثانوية التابعة لمراقبة التعليم حي الأندلس.

واطلع وزير التعليم خلال الجولة على سير الدراسة وتوزيع الكتاب المدرسي،

واستمع لملاحظات عدد من المعلمين والمعلمات حول الوعاء الزمني ومعدلات

الأداء والاكتظاظ الطلابي والصعاب والعراقيل التي تواجههم.

وأوضح وزير التعليم "عثمان عبد الجليل" في تصريح لصفحة الوزارة بأن

هذه الجولة تأتي للاطمئنان على سير الدراسة بهذه المدارس والوقوف على

احتياجاتها الضرورية اللازمة خلال العام الدراسي الجديد .

وأوضح أن الدراسة بهذه البلديات شهدت إقبال وحضور كبير للطلبة

والمعلمين في يومها الأول .. موضحاً بأن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات

التنظيمية ضمن خطتها التنفيذية للعام الدراسي( 2017 -2018 ) والتي من

شأنها النهوض بالعملية التعليمية والمتمثلة في الصيانة السريعة لعدد من

المدارس و توفير الكتاب المدرسي قبل بداية الدراسة، وكذلك تخصيص عهد

مالية لإدارات المدارس ضمن ميزانية الطوارئ لهذا العام ، وذلك من أجل

حلحلة المختنقات الطارئة وتوفير المستلزمات التعليمية للمدارس.

وأضاف أن المعلم يعد محور العملية التعليمية وأن الوزارة عاكفة على

متابعة ومعالجة كل الإجراءات المتعلقة بالمعلمين.. مشيرا إلى أن ذلك

يتطلب وقتاً كافياً للوصول إلى الأهداف المنشودة وبالأخص خلال الظروف

الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

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