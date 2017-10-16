مقتل 5 اشخاص وفقدان العشرات في غرق قارب للروهينغا.





دكا 16 أكتوبر 2017 (وال) - لقي خمسة اشخاص مصرعهم وفقد العشرات من مسلمي

الروهينغا اليوم الإثنين بعد غرق قارب صيد كان يقلهم من بورما إلى

بنجلاديش .

وقال خفر السواحل البنجلاديشي " إن القارب كان يقل 50 شخصا من مسلمي

الروهينغا عندما غرق في مصب نهر ناف .. موضحا أنه تم العثور على خمس جثث

بينهم أربعة أطفال ، فيما تم إنقاذ 21 شخصا.

وأضاف أن القارب غرق لأنه كان مكتظ باللاجئين الذين غالبا ما يضطرون

الى دفع تكلفة باهظة للانتقال من بورما الى بنجلاديش.

ويأتي غرق القارب بعد نحو أسبوع من مصرع العشرات في غرق مركب مكتظ

بعشرات الروهينغا الفارين من العنف في بورما.



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