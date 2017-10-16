اليونيسف: 32 بالمائة من وفيات الكوليرا في اليمن أطفال.





عمّان 16 أكتوبر 2017 (وال) - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة

"اليونيسف" اليوم الإثنين إن 32 بالمائة من وفيات الكوليرا في اليمن من

الأطفال تحت سن الـ 15 سنة.

وقال فرع اليونيسف في اليمن "إن الأطفال يمثلون قرابة 50 بالمائة من

إجمالي حالات الاشتباه بالكوليرا، و32 بالمائة من إجمالي الوفيات".

ولم تتطرق المنظمة إلى المناطق الأكثر تضررا من وفيات الأطفال جراء

الكوليرا، لكنها أشارت إلى "تراجع معدلات الإماتة من الوباء".

وارتفع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن منذ تفشي الوباء في 27 أبريل

الماضي إلى 2165 وفاة وفقا لتقرير صادر عن الصحة العالمية ، وبلغت عدد

الإصابات التراكمية 843 ألف حالة ، وذلك في 21 محافظة يمنية من إجمالي

22.



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