اليونيسف: 32 بالمائة من وفيات الكوليرا في اليمن أطفال.الإثنين ، 16-10-2017 - 09:52:00



عمّان 16 أكتوبر 2017 (وال) - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة
"اليونيسف" اليوم الإثنين إن 32 بالمائة من وفيات الكوليرا في اليمن من
الأطفال تحت سن الـ 15 سنة.
وقال فرع اليونيسف في اليمن "إن الأطفال يمثلون قرابة 50 بالمائة من
إجمالي حالات الاشتباه بالكوليرا، و32 بالمائة من إجمالي الوفيات".
ولم تتطرق المنظمة إلى المناطق الأكثر تضررا من وفيات الأطفال جراء
الكوليرا، لكنها أشارت إلى "تراجع معدلات الإماتة من الوباء".
وارتفع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن منذ تفشي الوباء في 27 أبريل
الماضي إلى 2165 وفاة وفقا لتقرير صادر عن الصحة العالمية ، وبلغت عدد
الإصابات التراكمية 843 ألف حالة ، وذلك في 21 محافظة يمنية من إجمالي
22.

.. ( وال ) ..

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا