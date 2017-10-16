عودة شركة الجوف لمقرها السابق في منطقة قنفودة بداية شهر نوفمبر القادم .





بنغازي 16 أكتوبر 2017 ( وال ) - كشف رئيس مجلس إدارة شركة الجوف

السيد " مجدي جبريل الدرسي " عن عودة شركة الجوف لمقرها السابق في منطقة

قنفودة بداية شهر نوفمبر القادم .

وأوضح " الدرسي " أنه سيتم إعادة المقر الحالي الموجود به الشركة إلى

جمعية أصدقاء المعاقين ، موجهًا الشكر الكبير للجمعية على استضافتها

للشركة .

وأضاف أن الشركة خدمية ومملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها

الرئيس في منطقة قنفودة غرب بنغازي .

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأضرار وجرد المعدات لإحالة التقرير

الصادر عنها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وعلى ضوئه يتم تحديد

موعد لتقديم عرض مرئي فيه جميع الأضرار والمشاكل في الشركة.

وقال " الدرسي " إن شركة الجوف هي قلعة من الشركات و أنها صمام أمان

أسعار الخدمات في ليبيا، و لها دور كبير في تحديد سعر الخدمة

وتخفيضها،ولأنها شركة وطنية بالكامل فهي تحافظ على عدم تدفق الأموال إلى

الخارج.

...(وال بنغازى)...