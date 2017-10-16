\ ‏الهيئة العامة للثقافةترأس السيد عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة عبد الحكيم القيادي، امس الأحد اجتماع مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الهيئة، بحضور السيد محمد الهدار عضو اللجنة التسييرية، اجتماع اللجنة التسييرية للهيئة مع مدراء الإ





طرابلس 16 اكتوبر 2017 ( وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد

امس بالهيئة العامة للثقافة لمناقشة الخطة التدريبية والتعاون بين

الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة .

كما تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة التسييرية ومدراء

الإدارات والمكاتب بالهيئة العامة للثقافة مناقشة سير أعمال الإدارات

والكاتب، والصعوبات التى تواجهها و سبل لتجاوزها، لتحقيق الرؤية

المستقبلية للعمل الثقافي في ليبيا .

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