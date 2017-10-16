وكيل وزارة التعليم يتابع بدء العام الدراسي الجديد بمدارس ترهونة .





ترهونة 16 اكتوبر 2017 ( وال ) - قام وكيل وزارة التعليم لشؤون

الديوان والتعليم العام " عادل جمعة " رفقة مراقب التعليم ببلدية ترهونة

وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة, أمس بجولة تفقدية لعدد من

المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية ترهونة لمتابعة بدء العام

الدراسي الجديد.

وأوضح جمعة عقب الجولة التى شملت الجولة مدارس فاطمة الزهراء – صلاح

الدين الأيوبي – صلاح الدين انه تم زيارة عدد من مراقبات التعليم

بالبلديات للوقوف على استعدادات العام الدراسي, والتعرف على الصعوبات

التي تواجهها وآليات تذليلها ..

واشار جمعة إلى انه تم الاطمئنان على انتظام الدراسة بالمراقبات

والوقوف عن كثب على حجم العمل المنجز من طرف إدارات المدارس فيما يتعلق

بموضوعي تسكين العاملين على الملاك الوظيفي وتطبيق معدلات الأداء, وكذلك

الاطمئنان على استكمال أعمال الصيانة السريعة المستهدفة ببعض المدارس .

وأكد "جمعة " وصول اغلب عناوين الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي

الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي ( 2017-2018 ) ..

مؤكدا أنه أنه يتم الانتهاء من أعمال توزيعها على كافة المدارس بالبلاد

مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

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